Localizan cuerpo en el Canal Anzaldúas tras más de 36 horas

Luego de casi 36 horas de labores ininterrumpidas, elementos de Protección Civil y Bomberos localizaron el cuerpo del hombre que presuntamente se lanzó al Canal Anzaldúas la noche del pasado viernes, a la altura del puente ubicado sobre la calle J.B. Chapa.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, cuando testigos alertaron a las autoridades tras observar que un sujeto cayó al agua y ya no logró salir a la superficie, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad en las inmediaciones de la avenida Tiburcio Garza Zamora.

Desde el momento del reporte, integrantes del Grupo de Rescate Acuático desplegaron recorridos en lancha y trabajos de inspección en distintos puntos del canal, con el objetivo de localizar a la víctima. Las maniobras fueron suspendidas temporalmente durante la madrugada debido a las condiciones de visibilidad, reanudándose horas más tarde.

Fue durante este domingo cuando autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo, por lo que personal de Servicios Periciales y agentes investigadores acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer oficialmente la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

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