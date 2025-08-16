Cerrar X
Coahuila

Alfonso Cepeda presenta su informe de gobierno en Saltillo

Su informe no solo fue un ejercicio de transparencia, sino también una muestra de músculo político en el camino hacia la gubernatura de Coahuila

  • 16
  • Agosto
    2025

Este sábado 16 de agosto, el senador Alfonso Cepeda Salas rindió su Primer Informe de Actividades Legislativas en el Instituto Tecnológico de Saltillo, ante una amplia concurrencia que incluyó líderes sindicales, legisladores de Morena y representantes del magisterio.

El recinto, conocido como la casa de los “Burros Pardos”, fue sede de este acto político que mostró fuerza y respaldo al senador.

Durante su intervención, Cepeda Salas destacó los principales logros de su primer año en el Senado, haciendo énfasis en su labor en favor del fortalecimiento educativo, la defensa de los derechos del magisterio y el impulso de políticas sociales que atienden a sectores históricamente marginados.

También subrayó su participación en la creación de leyes que buscan mayor justicia y equidad para los ciudadanos.

Más allá del balance legislativo, el evento dejó entrever aspiraciones futuras: la presencia de actores clave del partido y del sector educativo posiciona al senador como una figura con peso dentro de Morena rumbo a procesos electorales próximos.

Su informe no solo fue un ejercicio de transparencia, sino también una muestra de músculo político en el camino hacia la gubernatura de Coahuila.

