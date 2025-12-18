Podcast
Coahuila

Aumentan enfermedades respiratorias con la llegada del frío

Autoridades de salud señalan que este periodo del año representa un escenario favorable para la propagación de virus, por lo que es importante reforzar

  18
  Diciembre
    2025

El descenso en las temperaturas, sumado a la realización de posadas y reuniones navideñas en espacios cerrados, ha propiciado un incremento en los contagios de enfermedades respiratorias. Autoridades de salud señalan que este periodo del año representa un escenario favorable para la propagación de virus, por lo que es importante reforzar las medidas preventivas entre la población.

El doctor Rubén Rodríguez, titular de la Dirección de Salud Municipal, informó que no debe existir alarma por términos como “súper gripa”, aunque sí recomendó mantener precauciones básicas. Destacó la importancia de aplicarse las vacunas contra la influenza y el COVID-19, especialmente durante la próxima temporada vacacional, haciendo énfasis en la protección de grupos vulnerables como niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Finalmente, el funcionario invitó a la ciudadanía a disfrutar de las celebraciones decembrinas con responsabilidad. Recomendó que, en caso de presentar síntomas de alguna enfermedad respiratoria, se utilice cubrebocas y se evite el contacto cercano con otras personas, a fin de reducir la cadena de contagios durante estas fechas.


