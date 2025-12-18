Tres meses en huelga: sin sueldo, ahorro ni aguinaldo

Han transcurrido ya tres meses desde el inicio de la huelga en el Nacional Monte de Piedad a nivel nacional. En la ciudad de Saltillo, al menos seis empleados enfrentan de manera directa las consecuencias del conflicto laboral, al igual que trabajadores del municipio de Monclova. Pese a la incertidumbre, los afectados se mantienen firmes en su protesta, aunque sin claridad sobre cómo podrán subsistir tras más de tres meses sin percibir salario.

Ely Ibarra, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad en Coahuila, señaló que el mes de diciembre resulta especialmente complicado, ya que es cuando más se requieren los recursos económicos. Destacó que, además del sueldo, los trabajadores tampoco han podido recibir prestaciones como el ahorro y el aguinaldo, los cuales, dijo, forman parte de un derecho laboral que se ha visto afectado por un problema que se arrastra desde semanas atrás.

Aunque algunos sindicatos han brindado apoyo mediante despensas u otro tipo de ayuda, la situación sigue siendo difícil. Los trabajadores en huelga son madres y padres de familia que ven cómo el ingreso quincenal que sostenía sus hogares se ha convertido hoy en una urgente necesidad, afectando directamente la estabilidad económica de sus familias.

Comentarios