Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
huelga_de_trabajadores_coahuila_f006cefd37
Coahuila

Tres meses en huelga: sin sueldo, ahorro ni aguinaldo

Los afectados se mantienen firmes en su protesta, aunque sin claridad sobre cómo podrán subsistir tras más de tres meses sin percibir salario

  • 18
  • Diciembre
    2025

Han transcurrido ya tres meses desde el inicio de la huelga en el Nacional Monte de Piedad a nivel nacional. En la ciudad de Saltillo, al menos seis empleados enfrentan de manera directa las consecuencias del conflicto laboral, al igual que trabajadores del municipio de Monclova. Pese a la incertidumbre, los afectados se mantienen firmes en su protesta, aunque sin claridad sobre cómo podrán subsistir tras más de tres meses sin percibir salario.

Ely Ibarra, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad en Coahuila, señaló que el mes de diciembre resulta especialmente complicado, ya que es cuando más se requieren los recursos económicos. Destacó que, además del sueldo, los trabajadores tampoco han podido recibir prestaciones como el ahorro y el aguinaldo, los cuales, dijo, forman parte de un derecho laboral que se ha visto afectado por un problema que se arrastra desde semanas atrás.

Aunque algunos sindicatos han brindado apoyo mediante despensas u otro tipo de ayuda, la situación sigue siendo difícil. Los trabajadores en huelga son madres y padres de familia que ven cómo el ingreso quincenal que sostenía sus hogares se ha convertido hoy en una urgente necesidad, afectando directamente la estabilidad económica de sus familias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_6_53_35_PM_5d879d1fd1
Piden restauración de cancha de fútbol en colonia Saltillo 2000
louvre_reabre_museo_e1b59f15bb
El Museo del Louvre reabre totalmente tras frenar huelga
Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

Tren_9b5c060d4a
Trump quiere que tripulaciones mexicanas en EUA hablen inglés
Avion_3ca0059109
Piloto retiene avión en Aeropuerto Internacional de la CDMX
sismografo_21470d456b
Ligero sismo sacude Santa Catarina este viernes
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×