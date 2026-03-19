Sí se envió una invitación al rey de España al Mundial: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la invitación al rey de España, Felipe VI, para asistir al Mundial de Futbol 2026 no fue un gesto particular, sino parte de una convocatoria general enviada a todos los países con los que México mantiene relaciones diplomáticas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria respondió a versiones que apuntaban a una invitación directa al monarca español.

“Gabriela Cuevas envió a todos los representantes de los países invitación al Mundial. Son todos”, afirmó Sheinbaum

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Invitación general, no un gesto exclusivo

Sheinbaum explicó que la carta fue enviada por Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la organización del Mundial, como parte de un proceso protocolario.

“Envió a todos los países del mundo invitación para que vinieran al Mundial, y ahí pues estaba el rey de España”, detalló.

La aclaración surge luego de que la Casa Real española confirmara haber recibido una misiva fechada el 3 de febrero, en la que se extendía la invitación al evento que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Declaraciones del rey y señales de acercamiento

El escenario cambió recientemente luego de que Felipe VI reconociera que durante la conquista de América hubo “mucho abuso”, aunque también mencionó el “afán de protección” de los reyes católicos hacia los pueblos indígenas.

Por su parte, la jefa del Ejecutivo calificó esas declaraciones como un avance.

Además, Sheinbaum señaló que se trató de “un gesto de acercamiento”, aunque insistió en la necesidad de seguir profundizando en el reconocimiento histórico.

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La invitación, según el Gobierno mexicano, busca precisamente fortalecer los vínculos internacionales en el marco de esta competencia global.

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