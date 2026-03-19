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Tamaulipas

Congreso aplaza comparecencias tras Semana Santa

Los legisladores ajustaron la agenda para la glosa, mientras que los secretarios estatales acudirán después del receso, con posibles ausencias por cambios

  • 19
  • Marzo
    2026

Las comparecencias de los titulares de las secretarías del gobierno estatal se realizarán hasta después del periodo vacacional de Semana Santa, como parte de la glosa del cuarto informe del gobernador Américo Villarreal Anaya.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Humberto Prieto Herrera, informó que actualmente se ajusta la agenda y que el calendario definitivo será presentado y aprobado por el pleno en la próxima sesión.

Indicó que la intención es que, al reanudar actividades legislativas, inicien las comparecencias, ya sea en comisiones o ante el pleno, con la participación de los integrantes del gabinete estatal.

El legislador recordó que, conforme a lo expresado por el Ejecutivo, se espera la asistencia de todos los secretarios; sin embargo, señaló que en casos recientes de cambios en el gabinete, los nuevos titulares no han acudido debido a su reciente nombramiento.

Por ello, no se descarta que esta situación se repita con los funcionarios recién designados en áreas como Salud y Desarrollo Urbano.


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