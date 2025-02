Altos Hornos se subastaría en marzo; ex obreros señalan opacidad

La subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), está programada para el marzo de este año (cuando termina el avalúo), como parte de la quiebra que enfrenta la empresa, informó el síndico, Víctor Manuel Aguilera Gómez.

Aún con el avance rápido del proceso, dado que la quiebra la determinó el juez hace tres meses, los ex obreros de la acerera exigen transparencia y diálogo con el síndico, mientras se mantienen en los accesos de la acerera para no permitir que saquen material ni equipos.

Como encargado del proceso de quiebra de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) y Minera del Norte, S.A. de C.V. (MINOSA), informó, en un comunicado sobre los avances recientes en el procedimiento legal y administrativo de ambas empresas.

Actualmente continúan los trabajos de inventario y valuación de activos de AHMSA, un proceso que se prevé concluir entre finales de febrero y la primera semana de marzo.

En el caso de MINOSA, iniciaron los trabajos de inventario y avalúo de sus bienes.

El Síndico dijo que espera completar esta fase en la segunda quincena de marzo, siempre que existan las condiciones adecuadas y los trabajadores permitan el acceso del síndico y su equipo a las áreas de trabajo, facilitando así el desarrollo óptimo de sus labores.

En paralelo, se llevará a cabo la identificación de los activos pertenecientes a terceros, los cuales, en su momento deberán ser restituidos a sus legítimos propietarios.

Una vez finalizado el inventario y el avalúo de los activos, el siguiente paso será la convocatoria a la subasta de bienes, cuyo anuncio está previsto para finales de marzo de 2025.

Postura ex obreros

Rolando Rodríguez Reyna, ex trabajador y vocero de quienes están en la puerta 4 de AHMSA, destacó que no se van a retirar a menos que el Síndico tenga acercamiento con ellos.

Dijo que están en contra de que se vendan equipos y material esencial para la producción para uso administrativo, por ello cuidan los accesos. A su vez, Erbey Valenzuela, vocero en las guardias de la puerta 4, señaló que seguirán en los accesos y acusó al Síndico de opacidad.

Afirmó que hay una empresa de AHMSA que está operando y no la han tomado en cuenta, se trata de la compañía Coahuila-Durango, ubicada en Frontera, la cual está trabajando y está generando suficientws ingresos como para pagar a los trabajadores de acuerdo al contrato colectivo y no menos, como lo pretenden hacer mediante la Ley de Quiebras.

Aseguró que es una empresa de AHMSA en activo en transporte de chatarreo por la vía férrea, pero la han mantenido aparte para sacar provecho de ella.

"Esa no la tienen dentro de la subasta de Altos Hornos de México, creen que no sabemos, pero lo estamos señalando, por eso digo que no hay transparencia en el proceso de quiebra y no confiamos en el Síndico", sostuvo.

El ex obreros, quien tenía en la empresa más de 30 años de antigüedad, señaló que el Síndico como el directivo de AHMSA, Roberto Acosta, ex encargado de Recursos Humanos, están buscando un beneficio propio o para la empresa.





