Arranca cobro del predial 2026 en Parras con alta afluencia

Este lunes arrancó el cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026 en Parras de la Fuente, registrando una amplia respuesta ciudadana, ya que más de 650 personas acudieron al Auditorio Antonio Zepeda, habilitado como sede temporal para brindar una atención ágil, ordenada y cómoda a los contribuyentes. Durante enero, quienes paguen el impuesto podrán aprovechar un descuento del 15 por ciento.

El director de Catastro Municipal, Diego Eduardo Alvídrez Bello, informó que los módulos de atención operarán de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, y que el auditorio permanecerá habilitado hasta finales de febrero, periodo en el que se concentra la mayor parte de los pagos. Además, señaló que se mantiene vigente la reducción de recargos a un peso para adeudos de hasta cinco años anteriores, y que se cuenta con tres módulos en el auditorio, dos cajas en la oficina de Catastro y un módulo itinerante para otros trámites.

Alvídrez Bello hizo un llamado a la ciudadanía para acudir con algún recibo de años anteriores, ya que facilita la localización de la clave catastral y agiliza el trámite. Destacó que el pago del predial es una contribución directa que se traduce en obras y acciones en beneficio de las familias de Parras, como pavimentación, bacheo, banquetas, mejora de fachadas y programas sociales impulsados por el alcalde Fernando Orozco Lara.

Comentarios