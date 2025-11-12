Cerrar X
Sospechan irregularidades en manejo financiero de AHMSA

Trabajadores alertan sobre irregularidades en movimientos de dinero de AHMSA y piden revisión judicial de gastos mientras la planta sigue inactiva

  • 12
  • Noviembre
    2025

El informe judicial del proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) reveló que actualmente existen $300,000 pesos en cuentas bancarias disponibles y $20 millones de pesos congelados, cifras que no coinciden con los $64 millones de pesos declarados como ingresos por la siderúrgica, lo que ha generado sospechas de irregularidades en el manejo del dinero.

Ante esta situación, el Sindicato Nacional Democrático, encabezado por Ismael Leija Escalante, exigió una revisión exhaustiva de los movimientos financieros reportados por el síndico Víctor Manuel Aguilera, quien presentó el informe el pasado 4 de noviembre ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

El dirigente sindical señaló que en el documento aparecen gastos por conceptos de gasolina, hospedaje, transporte e incluso lavandería, lo que resulta “injustificado y poco claro”, considerando que la planta siderúrgica permanece sin operar.

Leija Escalante subrayó que, aunque el sindicato no administra los recursos, demandan que la jueza Ruth Haggi Huerta García confirme si los movimientos financieros corresponden a operaciones legítimas y transparentes.

“No pedimos más que transparencia. Todo debe investigarse, absolutamente todo”, declaró el líder obrero, quien aseguró que los trabajadores estarán atentos a las decisiones del tribunal y confían en que la autoridad actúe conforme a la ley.

El sindicato reiteró su exigencia de rendición de cuentas, al considerar indispensable conocer el estado real de las finanzas y el rumbo que tomará la liquidación de AHMSA, una de las empresas más emblemáticas de Coahuila.


