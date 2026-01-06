Coahuila registra un año inusual de actividad sísmica

Durante 2025, Coahuila experimentó un comportamiento sísmico poco habitual. Los registros oficiales del Servicio Sismológico Nacional muestran que la entidad acumuló 38 movimientos telúricos a lo largo del año, una cifra que duplica la actividad documentada en 2024.

Aunque la mayoría de los sismos fueron de baja magnitud y no generaron afectaciones, varios eventos destacaron por superar los niveles comunes en la región. El más intenso ocurrió el 4 de junio en el municipio de Múzquiz, donde se detectó un movimiento de 4.9 grados, considerado el de mayor fuerza en el estado durante el año.

Ese mismo mes, Múzquiz volvió a colocarse en el foco de la actividad sísmica con dos movimientos adicionales, registrados el 6 de junio, con magnitudes de 4.4 y 4.5. Más adelante, el 8 de noviembre, se reportó otro sismo relevante de 4.3 grados, también en ese municipio.

El comportamiento del subsuelo dejó a Múzquiz como la zona con mayor número de registros, al concentrar la mitad de los eventos sísmicos de 2025, con 19 movimientos. En menor medida, la actividad se extendió a otros municipios como San Buenaventura, Saltillo, Ramos Arizpe y Parras de la Fuente.

En términos comparativos, el sismo más fuerte registrado en Coahuila fue considerablemente menor al ocurrido el 2 de enero en la Ciudad de México, que alcanzó una magnitud de 6.5 y provocó daños estructurales, lo que confirma que los eventos en la entidad, si bien frecuentes, se mantuvieron en rangos moderados.

Especialistas señalan que el incremento en el número de sismos no implica necesariamente un mayor riesgo inmediato, pero subraya la importancia de dar seguimiento a estos fenómenos y fortalecer la cultura de prevención entre la población.

