Anuncia ICOJUVE nuevos programas para este 2025

El Instituto Coahuilense de la Juventud llevó a cabo la carrera nocturna juvenil, un evento que registró lleno total y reunió a cientos de participantes en un ambiente familiar y de sana convivencia.

El titular del organismo, Iván Terashima, destacó que la actividad forma parte de la estrategia para promover el deporte como herramienta para mantener a las y los jóvenes activos, fortalecer su salud mental y alejarlos de conductas de riesgo.

La celebración coincidió con el octavo aniversario de La Madriguera, espacio donde se ofrecieron espectáculos musicales y diversas dinámicas para las y los asistentes.

Terashima resaltó que el año cierra con resultados favorables para el instituto, al alcanzar más de 246 mil jóvenes beneficiados mediante programas de deporte, cultura, participación juvenil, prevención de adicciones y salud mental.

Adelantó que el próximo año traerá nuevos proyectos como becas, el Congreso 300 y una tarjeta de descuentos para jóvenes, además de la continuidad de campañas enfocadas en la prevención de adicciones y embarazos adolescentes.

Señaló que, bajo la instrucción del gobernador Manolo Jiménez, se mantendrá un trabajo coordinado entre distintas dependencias para atender las principales problemáticas que enfrenta la juventud en Coahuila.

