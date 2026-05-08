Candidatos de Coahuila ignoran plataforma 'Conóceles'

A pocos días del inicio formal de las campañas electorales en Coahuila, la plataforma digital “Conóceles”, habilitada por el Instituto Electoral de Coahuila para difundir los perfiles y propuestas de los candidatos, registra una participación limitada por parte de quienes buscan una curul en el Congreso local.

Durante los primeros días de funcionamiento, menos del 10% de las candidaturas había completado su información dentro del portal, pese a que el sistema fue creado para facilitar a la ciudadanía el acceso a datos curriculares y proyectos legislativos de los aspirantes.

Un medio local de Coahuila publicó que, de las 379 candidaturas registradas para el proceso electoral, únicamente 34 perfiles estaban disponibles en la plataforma, lo que representa apenas el 8.97% del total.

El portal comenzó operaciones el pasado 5 de mayo, fecha marcada por el arranque oficial de las campañas rumbo a la renovación de los 16 distritos electorales del estado.

Entre los partidos y coaliciones con mayor participación en el sitio destaca la alianza PRI-UDC, con 13 perfiles publicados de un total de 40 candidaturas. Le siguen el PAN, con 11 registros; Nuevas Ideas, con cinco; Morena y PT, con cuatro; y Movimiento Ciudadano, con apenas uno.

El rezago más notorio corresponde a las candidaturas de representación proporcional, conocidas como plurinominales. De las 187 postulaciones bajo este esquema, solo seis personas —entre propietarios y suplentes— habían cargado información en la plataforma.

A diferencia de quienes compiten por mayoría relativa y realizan campaña en territorio para obtener el voto ciudadano, los candidatos plurinominales acceden al Congreso mediante listas elaboradas por los partidos políticos, por lo que suelen tener menor presencia pública durante el proceso electoral.

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