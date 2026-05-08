SEP aún no define calendario tras adelanto de vacaciones: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la propuesta para modificar el calendario escolar rumbo al Mundial de Futbol 2026 aún se encuentra en análisis y aclaró que no existe una decisión definitiva sobre el adelanto de las vacaciones escolares.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la iniciativa no fue planteada únicamente por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sino que surgió a partir de solicitudes realizadas por autoridades educativas estatales y representantes del magisterio.

“Se tomó esta propuesta, todavía no hay un calendario definido. Todavía no está un calendario completo y vamos a esperar a que se defina de manera definitiva”, expresó.

Te puede interesar: SEP adelanta cierre de ciclo al 5 de junio por calor y Mundial

Propuesta surgió de los estados y del SNTE

Sheinbaum subrayó que el ajuste al calendario escolar fue discutido durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), donde participaron representantes de las 32 entidades del país.

Detalló que al menos 10 estados habían solicitado con anticipación revisar el calendario debido a las altas temperaturas y a la logística que implicará el Mundial de Futbol 2026, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

“Es una propuesta la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República, no es una decisión de Mario”, sostuvo.

Añadió que también hubo peticiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para adelantar el periodo vacacional.

SEP plantea concluir clases el 5 de junio

Como parte de la propuesta presentada por la Secretaría de Educación Pública, el ciclo escolar 2025-2026 concluiría el próximo 5 de junio, mientras que las labores administrativas terminarían el 12 de junio.

Asimismo, el Consejo Técnico Escolar programado originalmente para el 29 de mayo sería reprogramado para el 8 de junio.

El calendario tentativo también contempla que el receso escolar concluya el 10 de agosto de 2026, fecha en la que docentes y comunidades escolares regresarían para participar en sesiones intensivas del Consejo Técnico Escolar y preparar el arranque del nuevo ciclo lectivo, previsto para el 31 de agosto.

Aunque reconoció la relevancia del Mundial de Futbol 2026 para el país, Sheinbaum enfatizó que el gobierno federal buscará evitar afectaciones en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

“No hay un calendario definido, es importante que los niños no pierdan clases, en el marco de este gran momento que va a vivir el país”, afirmó.

La propuesta seguirá siendo evaluada por las autoridades educativas antes de anunciarse oficialmente el calendario definitivo para el ciclo escolar 2025-2026.

Comentarios