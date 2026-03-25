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Coahuila

Aqua Ramos se renueva para atraer a miles de visitantes

Durante un recorrido de supervisión, el edil señaló que los trabajos incluyeron mantenimiento en áreas clave como baños, palapas y cuartos de máquinas

  • 25
  • Marzo
    2026

El parque acuático Aqua Ramos fue rehabilitado con mejoras en su infraestructura para fortalecer su capacidad de atención y atraer a miles de visitantes durante la próxima temporada vacacional, luego de su apertura programada para este sábado 28 de marzo informó el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino.

Supervisión de trabajos en instalaciones

Durante un recorrido de supervisión, el edil señaló que los trabajos incluyeron mantenimiento en áreas clave como baños, toboganes, resbaladeros, palapas y cuartos de máquinas, con el objetivo de garantizar condiciones seguras y funcionales para las familias.

Además, se incorporaron nuevos murales dentro del parque, con los que se busca mejorar la imagen del espacio y ofrecer un entorno más atractivo para niñas, niños y visitantes.

Afluencia de visitantes en temporadas anteriores

De acuerdo con datos municipales, en la temporada pasada Aqua Ramos registró cerca de 30 mil asistentes, consolidándose como uno de los principales espacios recreativos de la región, con afluencia tanto de habitantes locales como de turistas de otras entidades.

El alcalde destacó que la rehabilitación forma parte de las acciones para mantener en condiciones óptimas los espacios públicos y responder a la demanda de opciones de esparcimiento durante periodos vacacionales.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, se hizo un llamado a la población a respetar las normas del parque y hacer un uso adecuado de las instalaciones, a fin de preservar el espacio y garantizar la seguridad de todos los asistentes.


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