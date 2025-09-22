Armadora de motocicletas busca instalarse en Ramos Arizpe

Una empresa del estado de Nuevo León alista su llegada a Ramos Arizpe con la instalación de una armadora de motocicletas, lo que representaría una nueva inversión y la generación de empleos en la región, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil detalló que ya se sostuvo una reunion con directivos de la compañía AODES, quienes le presentaron su proyecto de línea de ensamble y empaque.

Actualmente se analizan aspectos técnicos como la ubicación del parque industrial, disponibilidad de servicios básicos —agua, energía eléctrica, gas y alumbrado—, además de los permisos fiscales y de operación.

La primera etapa de la planta contempla la creación de alrededor de 100 empleos, con la expectativa de que el número de puestos aumente de manera paulatina conforme se amplíe la producción y se incorporen más modelos de motocicletas.

El alcalde subrayó que desde el municipio se brinda acompañamiento a la empresa para garantizar que cuente con la infraestructura y servicios necesarios, además de asesoría a través de la Secretaría de Economía y de Fomento Económico del municipio .

“En Ramos Arizpe seguimos impulsando el desarrollo y la llegada de nuevas inversiones. El crecimiento industrial y la generación de oportunidades para nuestro municipio continúan”, sostuvo Gutiérrez Merino.





