SAT lanza Plan Maestro 2026 para combatir facturas falsas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer su Plan Maestro 2026, con el que pretende alcanzar ingresos récord por $5.8 billones de pesos, mejorar la atención a los contribuyentes y fortalecer la vigilancia contra la evasión fiscal.

La estrategia plantea una relación más cercana con los ciudadanos, procesos de auditoría con reglas claras y una ofensiva directa contra la emisión y compra de comprobantes fiscales apócrifos.

Más oficinas y atención directa en los estados

Uno de los pilares del plan será la ampliación de la presencia física del SAT con nuevas sedes en Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán.

También se reforzará el programa Oficina Móvil en las 32 entidades federativas, con el fin de llevar trámites y asesoría fiscal a comunidades alejadas, así como explicar derechos, obligaciones y procesos de devolución de impuestos.

Apuesta por trámites digitales y asistencia remota

El organismo prevé ampliar el uso de plataformas electrónicas para reducir filas y tiempos de espera, además de impulsar formatos simplificados para la presentación de trámites.

Estas medidas se aplicarán en una red de 166 oficinas, 51 centros de atención remota y 63 módulos, con el objetivo de agilizar servicios y elevar la calidad de atención.

Auditorías con criterios claros

En materia de fiscalización, el SAT establecerá lineamientos específicos para la selección de contribuyentes sujetos a revisión, de modo que conozcan los motivos de las auditorías.

Las inspecciones se concentrarán en sectores económicos con irregularidades y en declaraciones que presenten inconsistencias, buscando asegurar el cumplimiento de la ley.

Cierre al mercado de facturas falsas

El tercer eje se enfocará en frenar la compra-venta de facturas simuladas mediante revisiones oportunas y el cobro de contribuciones omitidas.

Cuando se detecten comprobantes irregulares, los contribuyentes tendrán 30 días para corregir su situación fiscal, como parte del impulso a una cultura de cumplimiento voluntario.

