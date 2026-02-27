Hackearon mi cuenta: ¿qué hacer en los primeros 15 minutos?

Todos podemos ser víctimas de un hackeo de alguna de nuestras cuentas… pero, ¿tú sabes qué pasos seguir al momento de ser víctima de este tipo de prácticas? Aquí te lo decimos.

Actuar con rapidez y decisión puede marcar la diferencia entre recuperar una cuenta con pocos daños o enfrentar pérdidas de datos sensibles y dinero.

La firma de ciberseguridad ESET advierte que la mayoría de los ataques comienzan con credenciales robadas, correos de phishing (mensajes engañosos que buscan robar información personal) o malware (software malicioso que infecta dispositivos sin que el usuario lo note).

Por eso, saber cómo reaccionar de inmediato es vital, especialmente cuando se trata de plataformas financieras o de servicios personales.

Lo primero es mantener la calma y proteger el acceso.

Cambiar la contraseña por una robusta y activar la autenticación de doble factor (2FA) son pasos esenciales. Además, revisar otras cuentas vinculadas y el correo electrónico ayuda a evitar que el ataque se extienda.

El correo es clave: un atacante que lo controla puede recuperar el acceso a múltiples servicios.

También es importante limpiar el dispositivo afectado, eliminando aplicaciones o extensiones sospechosas y manteniendo actualizado el sistema operativo y las aplicaciones.

Esto reduce el riesgo de que el malware vuelva a actuar.

Informar a los contactos y notificar a la plataforma o institución financiera es otro paso crucial.

Los cibercriminales suelen intentar estafas usando cuentas comprometidas, y una alerta temprana permite bloquear movimientos sospechosos y proteger dinero y datos.

Entre las medidas preventivas más efectivas, ESET recomienda utilizar contraseñas únicas y robustas, activar 2FA en todos los servicios posibles, prestar atención a correos de phishing y mantener siempre una solución de seguridad activa en los dispositivos.

Adoptar estos hábitos reduce significativamente la probabilidad de ser víctima de un hackeo y protege tanto la información personal como la financiera.

