Arranca programa alimentario en más de mil escuelas de Coahuila

Con una inversión superior a los 265 millones de pesos, el Gobierno de Coahuila y el DIF Estatal pusieron en marcha el programa alimentario que beneficiará a más de 82 mil estudiantes de educación básica en todo el estado, quienes recibirán desayunos fríos o calientes en más de mil escuelas.

La presidenta honoraria del DIF, Liliana Salinas Valdés, informó que actualmente se atienden 1,134 planteles donde diariamente se entregan alimentos a más de 60 mil niñas y niños.

Destacó que, de las 345 escuelas con desayunos calientes, 223 ya cuentan con equipamiento renovado para garantizar un servicio de calidad, con una inversión adicional de 12 millones de pesos.

Además, explicó que para zonas sin instalaciones adecuadas se habilitaron 29 cocinas móviles, que permiten atender a 2,300 alumnos en igual número de escuelas.

“Se dice fácil, pero darle un desayuno todos los días a más de 60 mil niños equivale a un gran esfuerzo logístico y presupuestal”, subrayó.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que este programa forma parte de un impulso educativo integral que contempla becas, útiles escolares gratuitos, uniformes, transporte escolar e infraestructura, con una inversión global que supera los mil millones de pesos extraordinarios.

“Así como hoy arranca este programa en Saltillo, se replicará en más de mil escuelas de Coahuila. Queremos que cada niña y niño tenga acceso a la educación y también a una alimentación digna que les permita desarrollarse plenamente”, expresó el mandatario.

Con esta estrategia, el Gobierno Estatal busca fortalecer la calidad educativa en todas las regiones y garantizar que la niñez coahuilense cuente con condiciones óptimas para su aprendizaje y desarrollo.

