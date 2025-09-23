Cerrar X
817e7225_16b4_4919_9a01_289cda6f5845_611f08a4e6
Coahuila

Arranca programa alimentario en más de mil escuelas de Coahuila

Coahuila y el DIF Estatal pusieron en marcha el programa alimentario que beneficiará a más de 82 mil estudiantes de educación básica en el estado

  • 23
  • Septiembre
    2025

Con una inversión superior a los 265 millones de pesos, el Gobierno de Coahuila y el DIF Estatal pusieron en marcha el programa alimentario que beneficiará a más de 82 mil estudiantes de educación básica en todo el estado, quienes recibirán desayunos fríos o calientes en más de mil escuelas.

La presidenta honoraria del DIF, Liliana Salinas Valdés, informó que actualmente se atienden 1,134 planteles donde diariamente se entregan alimentos a más de 60 mil niñas y niños. 

Destacó que, de las 345 escuelas con desayunos calientes, 223 ya cuentan con equipamiento renovado para garantizar un servicio de calidad, con una inversión adicional de 12 millones de pesos.

b84ab8fb-4f9f-43cb-8136-41caea7633b7.jfif

Además, explicó que para zonas sin instalaciones adecuadas se habilitaron 29 cocinas móviles, que permiten atender a 2,300 alumnos en igual número de escuelas. 

“Se dice fácil, pero darle un desayuno todos los días a más de 60 mil niños equivale a un gran esfuerzo logístico y presupuestal”, subrayó.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que este programa forma parte de un impulso educativo integral que contempla becas, útiles escolares gratuitos, uniformes, transporte escolar e infraestructura, con una inversión global que supera los mil millones de pesos extraordinarios.

3589fcb1-b9de-4ff1-86c9-29df95348aa3.jfif

“Así como hoy arranca este programa en Saltillo, se replicará en más de mil escuelas de Coahuila. Queremos que cada niña y niño tenga acceso a la educación y también a una alimentación digna que les permita desarrollarse plenamente”, expresó el mandatario.

Con esta estrategia, el Gobierno Estatal busca fortalecer la calidad educativa en todas las regiones y garantizar que la niñez coahuilense cuente con condiciones óptimas para su aprendizaje y desarrollo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nuevo_leon_hospital_construccion_92c6ce48e6
Anuncia Samuel construcción de hospital en Salinas Victoria
Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_18_18_AM_61f4246ce2
Prevén que NL alcanzará $100,000 mdd en anuncios de inversión
finanzas_empleo_fcca23bbe2
Nuevo León es líder nacional en empleos en sector manufacturero
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_d865b20133
Reynosa será sede del evento 'Parrilleros con Causa'
EH_UNA_FOTO_23_c7a6ce3a0a
Interviene Derechos Humanos en conflicto de maestra en kinder
EH_FOTO_VERTICAL_2_393b41091e
Descubren nuevo campo de exterminio en Reynosa
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
EH_DOS_FOTOS_41_b0d1ebe902
Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella
publicidad
×