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Coahuila

Arranca Ramos Arizpe entrega de credenciales de transporte

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que este esquema busca ordenar el sistema de cobro y garantizar que los apoyos lleguen directamente a los sectores

  • 08
  • Abril
    2026

El acceso a tarifas más bajas en el transporte urbano comenzó a tomar forma en Ramos Arizpe con el arranque del programa de credencialización, que permitirá a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad pagar menos por sus traslados.

En una primera etapa, el municipio entregará 2 mil credenciales inteligentes, de las cuales 1,800 serán para estudiantes, 100 para adultos mayores y 100 para personas con discapacidad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que este esquema busca ordenar el sistema de cobro y garantizar que los apoyos lleguen directamente a los sectores que requieren el beneficio.

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Tarifas preferenciales y apoyos

Detalló que los estudiantes y adultos mayores accederán a una tarifa preferencial de 8 pesos, mientras que las personas con discapacidad motriz podrán utilizar el servicio sin costo, y otros tipos de discapacidad también contarán con tarifa reducida.

El programa tiene un alcance proyectado de alrededor de 7 mil estudiantes, cerca de 200 adultos mayores y aproximadamente 100 personas con discapacidad, conforme avance su implementación.

Funcionamiento de la credencial inteligente

La credencial funcionará como una tarjeta inteligente en la que se almacenarán los datos del usuario, lo que permitirá también generar información para mejorar la planeación del transporte público en el municipio.

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Requisitos y puntos de trámite

Las autoridades municipales indicaron que los trámites se realizan en la Dirección de Juventud, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, y que los requisitos varían según el tipo de beneficiario, incluyendo documentación escolar, identificación oficial y comprobante de domicilio.

Modernización del transporte en Ramos Arizpe

Este programa forma parte de la estrategia de modernización del transporte en Ramos Arizpe, que contempla además la renovación de unidades y el mejoramiento del servicio.

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