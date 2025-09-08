Cerrar X
f58b204b_0a0d_49c7_8871_7c986585189e_a81df54030
Coahuila

Asegura policía 8 kg de cristal en cateo en Frontera Coahuila

Este lunes, tras una previa investigación de la Policía Estatal de Coahuila en la Región Centro, logró la detención de dos personas por posesión de narcóticos

  • 08
  • Septiembre
    2025

Este lunes, tras una previa investigación de la Policía Estatal de Coahuila en la Región Centro, logró la detención de dos personas por posesión de narcóticos.

Se informó que fue mediante la orden de cateo girada por un juez de control que la Policía Estatal y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron esta acción judicial en la colonia 10 de Mayo del municipio de Frontera, sitio en el que fueron asegurados los 8 kilogramos de cristal, mismos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

9c2e76ab-ffb8-4559-9b09-38731d3c50c1.jfif

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, destacó el trabajo de las corporaciones de seguridad e indicó que en Coahuila nadie está por encima de la ley, para quien delinque o intente delinquir.

Señaló que la coordinación de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila es fundamental para mantener los buenos indicadores en materia de seguridad.

56ac6559-acf4-4c5c-8f86-ce7b23d6c3cb.jfif


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

mineros_rescate_coahuila_7fe397f81f
Rescatan a ocho mineros atrapados en Sabinas tras falla mecánica
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_4_fe2035efc7
Quedan atrapados ocho mineros en Sabinas, Coahuila
7cbc06e5_baaf_4ef0_8d38_eb1d5de60508_c6049511f3
Ramos Arizpe lanza programas para reducir impacto ambiental
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_empleo_550a6cd4bc
Transportes y comunicaciones ‘empujan’ creación de empleos
Whats_App_Image_2025_09_08_at_11_55_32_PM_5d19b841c0
Dar el grito de Independencia costará 17% más que en 2024
finanzas_acero_bf898b415e
Pese a aranceles, acero mexicano sigue ‘ganando terreno’ en EUA 
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×