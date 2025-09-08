Asegura policía 8 kg de cristal en cateo en Frontera Coahuila

Este lunes, tras una previa investigación de la Policía Estatal de Coahuila en la Región Centro, logró la detención de dos personas por posesión de narcóticos.

Se informó que fue mediante la orden de cateo girada por un juez de control que la Policía Estatal y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron esta acción judicial en la colonia 10 de Mayo del municipio de Frontera, sitio en el que fueron asegurados los 8 kilogramos de cristal, mismos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, destacó el trabajo de las corporaciones de seguridad e indicó que en Coahuila nadie está por encima de la ley, para quien delinque o intente delinquir.

Señaló que la coordinación de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila es fundamental para mantener los buenos indicadores en materia de seguridad.





