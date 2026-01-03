Prepara Cruz Azul llegada de Palavecino por trueque con Necaxa

El mercado de fichajes de la Liga MX mantiene movimientos constantes y uno de los nombres que permanece en el radar de Cruz Azul es el del mediocampista argentino Agustín Palavecino. La operación con Necaxa no está cerrada, pero en las últimas horas ha tomado forma un escenario que podría destrabarse mediante un trueque entre ambos clubes.

La directiva celeste analiza alternativas para concretar la llegada del jugador sin realizar una compra directa, debido a que la valuación del futbolista ronda los 8 millones de dólares, cifra que en La Noria consideran elevada. Ante este contexto, el intercambio de jugadores aparece como la vía más viable para avanzar en las negociaciones.

Rendimiento de Palavecino en el Apertura 2025 aumenta su valor

Agustín Palavecino se consolidó durante el último torneo como uno de los mediocampistas más constantes del campeonato, situación que llevó a Necaxa a fijar un precio alto por su carta. La directiva de los Rayos considera que su rendimiento y proyección justifican el monto, aunque reconoce que sostenerlo a largo plazo no será sencillo.

El club hidrocálido se encuentra en un proceso de reestructuración deportiva, lo que abre la puerta a evaluar fórmulas distintas a la venta tradicional. En ese escenario, el intercambio por un futbolista que cubra una necesidad inmediata resulta una opción que se mantiene en análisis.

¿Qué ha dicho Agustín Palavecino sobre su posible llegada a Cruz Azul?

La postura del futbolista también influye en el avance de la negociación. De acuerdo con versiones cercanas al entorno del jugador, Agustín Palavecino ha manifestado su interés en llegar a Cruz Azul, motivado por la posibilidad de coincidir nuevamente con José Paradela y trabajar bajo la dirección técnica de Nicolás Larcamón, factores que refuerzan la viabilidad del movimiento en este mercado.

El rol del nuevo cuerpo técnico en la negociación

El cambio de entrenador en Necaxa ha sido un factor clave en el desarrollo de las conversaciones. El nuevo cuerpo técnico considera prioritario mantener equilibrio en el mediocampo y ya identificó perfiles que se ajustan a su idea de juego en caso de una salida de Palavecino.

Dentro de ese análisis aparece el nombre de Lorenzo Faravelli, actual jugador de Cruz Azul, quien podría integrarse al proyecto hidrocálido como parte del trueque. Su conocimiento de la liga y características tácticas lo colocan como una alternativa viable para cubrir el espacio que dejaría el argentino.

Faravelli, una pieza clave para destrabar el acuerdo

Desde la perspectiva celeste, incluir a Faravelli en la operación permitiría reducir de forma significativa el desembolso económico y, al mismo tiempo, abrir una plaza de extranjero. El mediocampista ha tenido participación intermitente en el plantel, condicionado por la competencia interna en su posición.

Para el jugador, un cambio de equipo representaría la posibilidad de sumar mayor continuidad y protagonismo, mientras que para Necaxa significaría recibir a un futbolista que puede adaptarse de inmediato al esquema del entrenador.

Se va o se queda: directivos decidirán antes del inicio del Clausura 2026

El cierre del movimiento depende de la postura definitiva de la directiva de Necaxa, que deberá decidir si mantiene la exigencia económica o acepta el esquema de intercambio. En Cruz Azul, la prioridad es registrar a Palavecino desde el inicio del torneo, al tratarse de un refuerzo procedente de la Liga MX.

Mientras se define el futuro de la negociación, en La Noria continúan evaluando otras salidas para cumplir con el límite de extranjeros. El posible trueque se mantiene como la alternativa más sólida para concretar uno de los movimientos que podría marcar el rumbo del torneo.

