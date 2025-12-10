Asegura policía estatal 676 kilos de marihuana en Coahuila

La mañana de este miércoles, elementos de la Policía Estatal de Coahuila aseguraron casi 676 kilogramos de marihuana envuelta en varios paquetes, sobre un filtro de seguridad instalado en la carretera Saltillo-Matamoros a la altura del balneario Los Mezquites.

Este aseguramiento se dio mediante una labor de investigación debido a que elementos contaban con información sobre cierto vehículo, que al intentar pasar por el filtro de seguridad fue detenido y al ser revisado se encontró en su interior el enervante.

Carlos “N”, originario de Nuevo León y conductor de la unidad, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República al ser el conductor de la camioneta Nissan modelo NP300.

Trascendió que el conductor provenía de Durango con destino a Nuevo León.

