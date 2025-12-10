Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_10_at_5_54_12_PM_1d1a05efcd
Coahuila

Asegura policía estatal 676 kilos de marihuana en Coahuila

Policía Estatal detuvo a un conductor en un filtro de seguridad y aseguró 676 kg de marihuana ocultos en una camioneta que viajaba de Durango a Nuevo León

  • 10
  • Diciembre
    2025

La mañana de este miércoles, elementos de la Policía Estatal de Coahuila aseguraron casi 676 kilogramos de marihuana envuelta en varios paquetes, sobre un filtro de seguridad instalado en la carretera Saltillo-Matamoros a la altura del balneario Los Mezquites. 

Este aseguramiento se dio mediante una labor de investigación debido a que elementos contaban con información sobre cierto vehículo, que al intentar pasar por el filtro de seguridad fue detenido y al ser revisado se encontró en su interior el enervante. 

Carlos “N”, originario de Nuevo León y conductor de la unidad, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República al ser el conductor de la camioneta Nissan modelo NP300.

Trascendió que el conductor provenía de Durango con destino a Nuevo León.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_58_3607069279
Velan a regidor de Reynosa bajo estrictas medidas de seguridad
EH_UNA_FOTO_54_bb4cc62067
Investigan restos óseos hallados en vivienda de San Nicolás
Whats_App_Image_2025_12_09_at_2_34_00_PM_67c5c5ca8e
Las frutas secas: una opción saludable y nutritiva
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_11_at_10_15_12_PM_f70dd7013b
Tigres gana 1-0 ante Toluca en la ida de la final de la Liga MX
7593ab8798afc21b320ac455e594e35c9096de2f_efcfba9fa4
EUA alerta por uso político de justicia en caso Bolsonaro
escena_supergirl_a55b6565d3
Lanzan primer tráiler de 'Supergirl' con Milly Alcock
publicidad

Más Vistas

nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
EH_DOS_FOTOS_1_0a7180b822
Madre del líder de La Luz del Mundo, pide fianza de 5 mdd en NY
deportes_rafa_marquez_cb28d391a2
Rafa Márquez será entrenador de México rumbo al mundial 2030: FMF
publicidad
×