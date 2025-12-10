Video: avioneta aterriza sobre automóvil en autopista de Florida

Un pequeño avión bimotor realizó un aterrizaje de emergencia y terminó impactando sobre un automóvil que circulaba hacia el sur por la autopista I-95, en el condado de Brevard, Florida.

El incidente ocurrió la noche del lunes 9 de diciembre y quedó registrado por la cámara de un auto que circulaba detrás.

Una conductora herida y dos jóvenes ilesos

La conductora del vehículo, una mujer de 57 años originaria de Melbourne, fue trasladada a un hospital cercano con heridas leves.

El piloto y su pasajero, ambos de 27 años, resultaron ilesos tras el impacto.

Falla en el motor antes del impacto

Según reportaron autoridades federales, el piloto informó problemas en el motor momentos antes de intentar el aterrizaje forzoso en la autopista, maniobra que terminó con la avioneta encima del automóvil.

La Administración Federal de Aviación (FAA) abrió una investigación para determinar las causas del incidente.

Paralelamente, la Patrulla de Caminos de Florida (FHP) también realiza indagatorias para esclarecer lo ocurrido en la autopista.

Comentarios