Confirman cinco policías heridos tras explosión en Dr. Coss

Este miércoles por la tarde el reporte de la explosión de un artefacto en el municipio de Dr. Coss, movilizó a las autoridades, entre estos elementos de Fuerza Civil.

La información oficial, aún sin confirmar, es que en un primer hecho un hombre perdió la vida. Sin embargo de forma oficial se dio a conocer que cinco uniformados resultaron lesionados.

Fue el Gabinete de Seguridad de Nuevo León el que confirmó que a las 13 horas de este miércoles los elementos realizaban labores de vigilancia sobre una zona despoblada cerca de la comunidad Francisco I. Madero, en el citado municipio, cuando súbitamente la patrulla activó lo que sería una mina terrestre que detonó.

Aunque se dio a conocer que los uniformados se encuentran estables y las lesiones no atentan contra su vida, se pudo confirmar que fue necesaria la intervención del helicóptero estatal para realizar su traslado a un hospital de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Luego de auxiliar a los elementos, la zona fue asegurada por elementos federales y estatales, quienes resguardan la zona para investigar si hay más de estos artefactos explosivos, los cuales representan un riesgo latente.

