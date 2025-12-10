Critican falta de apertura en foro de reforma electoral

El foro de la reforma electoral organizado por la Comisión Presidencial se llevó a cabo en Coahuila sin difusión previa y sin participación de organizaciones ciudadanas, lo que generó críticas sobre la falta de apertura en un ejercicio que debía ser público.

La audiencia, no incluida en la programación oficial, fue encabezada por Amauri Ramírez Castro, representante de la Presidencia de la República, y por el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González. Sin embargo, los únicos participantes con ponencias fueron legisladores y representantes de partidos políticos, entre ellos la diputada priista Luz Elena Morales, el panista Gerardo Aguado, Zulma Guerrero de UDC y el senador morenista Luis Fernando Salazar.

Críticas por falta de socialización

El consejero electoral del distrito 06 e integrante del Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna, Marco Antonio Zamarripa, cuestionó que el foro no fuera difundido ni abierto a la sociedad civil.

“Me extraña que este tipo de foros no se socialicen; no responde al deseo ciudadano dejar fuera a la ciudadanía”, afirmó. Señaló que estudios realizados por su organización muestran una amplia desconfianza hacia los partidos políticos, interesados principalmente en los temas de plurinominales y financiamiento.

Zamarripa advirtió que existe el riesgo de que los partidos busquen capturar instituciones electorales como el INE y el Tribunal Electoral, por lo que consideró indispensable defender la autonomía de los organismos electorales.

Entre los temas que preocupan a la sociedad civil, mencionó la elección directa de regidores, la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales y la urgente regulación de redes sociales e inteligencia artificial.

Posturas de los partidos

La diputada priista Luz Elena Morales subrayó que su participación fue en calidad de legisladora y representante del PRI. Defendió la representación proporcional, al asegurar que garantiza la presencia de minorías políticas en las cámaras.

Sobre el financiamiento público a partidos, señaló que cualquier reducción debe ser gradual, ya que una disminución abrupta podría favorecer a quienes ya cuentan con mayores recursos. También respaldó, junto con los representantes del PAN y UDC, la autonomía del INE y de los órganos electorales locales.

Por su parte, el senador morenista Luis Fernando Salazar pidió regular el uso de teléfonos celulares en las casillas, al argumentar que algunos partidos los utilizan para presionar el voto, violando la secrecía.

Diagnóstico académico: 14 problemáticas del sistema electoral.

