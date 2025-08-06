Cerrar X
Coahuila

Aseguran autoridades de Coahuila 28 kg de marihuana

Al menos 28 kilos de mariguana fueron asegurados en el interior de una vivienda tras un trabajo de inteligencia realizado en coordinación de elementos la AIC

  • 06
  • Agosto
    2025

Al menos 28 kilos de mariguana fueron asegurados en el interior de una vivienda  tras un trabajo de inteligencia  realizado en coordinación de elementos la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Estatal de Coahuila .

Lo anterior tras solicitar al juez de control una orden de cateo en el municipio de Saltillo.

Los agentes de seguridad de las diferentes corporaciones catearon el domicilio ubicado en la colonia Lomas de Lourdes, donde localizaron diversos paquetes con marihuana.

Esto se derivó  ante una investigación que inició en una detención de una persona del sexo masculino por la Policía Municipal de Ramos Arizpe y que dio seguimiento el Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo, área de la Fiscalía General del Estado. 

Así mismo  en esta acción se aseguró un arma corta calibre 22, un rifle, una báscula gramera y dos aves plumaje verde con cabeza roja conocidos como cotorros tamaulipecos.

En los hechos no se registraron personas detenidas debido a que el domicilio se encontraba solo en esos momentos.

Elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), Grupo Reacción Sureste (GRS), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada de México participaron en la seguridad perimetral.


