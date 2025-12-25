Podcast
Coahuila

Aumenta la venta de carne en Saltillo por festejos decembrinos

Entre los productos más solicitados destacaron las discadas, la carne para asar y diversos cortes especiales, así como lomos, costillares al ataúd y cabrito

Durante la temporada navideña, las carnicerías de Saltillo registraron un repunte significativo en sus ventas, principalmente durante los días 24 y 25 de diciembre, cuando las familias se prepararon para las tradicionales cenas de Navidad.

Comerciantes del sector señalaron que la demanda se incrementó de manera notable, impulsada por quienes decidieron celebrar en casa con platillos típicos de la región.

Entre los productos más solicitados destacaron las discadas, la carne para asar y diversos cortes especiales, así como lomos, costillares al ataúd y el tradicional cabrito.

Esta preferencia por la gastronomía norteña generó una importante derrama económica, beneficiando directamente a los negocios dedicados a la venta de carne en la capital coahuilense.

Los carniceros indicaron que el movimiento comercial aún no concluye, ya que se espera otro incremento en la demanda con motivo de las celebraciones de fin de año.

Ante este panorama, mantienen expectativas favorables para los próximos días, confiando en que el cierre del año sea igualmente positivo para el sector cárnico local.


