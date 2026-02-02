Podcast
Internacional

Rechaza UE catalogación 'terrorista' de sus ejércitos por Irán

La Unión Europea rechazó la decisión de Irán de catalogar como 'terroristas' a los ejércitos del bloque y pidió mantener abiertos los canales diplomáticos

  • 02
  • Febrero
    2026

La Unión Europea rechazó el anuncio del Parlamento iraní de clasificar como “grupos terroristas” a los ejércitos de los países del bloque comunitario, una medida que Teherán adoptó en respuesta a la decisión europea de incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en su lista de organizaciones terroristas.

“Rechazamos la inclusión de los ejércitos de la UE en esa lista y la acusación de terrorismo en su conjunto”, declaró el portavoz comunitario Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Llamado a mantener abiertos los canales

Bruselas insistió en que la vía diplomática debe seguir siendo una herramienta central para evitar una mayor escalada. El portavoz recordó que la alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, expresó recientemente que la Unión Europea espera “que los canales diplomáticos permanezcan abiertos” pese al endurecimiento de posturas.

Asimismo, señaló que la jefa de la diplomacia europea mantiene contactos regulares con los socios de la región en busca de contener la tensión.

La respuesta del Parlamento iraní

El anuncio iraní fue realizado por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, quien sostuvo que la medida se basa en la legislación interna de su país.

Durante una sesión legislativa, afirmó que los países europeos actuaron “en contra de los intereses de su propio pueblo” y los acusó de alinearse con Washington.

Qalibaf invocó el artículo 7 de la ley iraní de contramedidas, que ordena designar como terroristas a los ejércitos de aquellos Estados que hagan lo mismo con la Guardia Revolucionaria.

Posibles efectos diplomáticos

El dirigente adelantó que la comisión parlamentaria de seguridad nacional evaluará la expulsión de agregados militares europeos y dará seguimiento al caso junto con el Ministerio de Exteriores iraní, lo que podría afectar la cooperación política y militar entre ambas partes.

La decisión europea, adoptada la semana pasada por los ministros de Exteriores del bloque, respondió a la represión de las protestas en Irán, que según cifras oficiales dejó más de 3 mil muertos, mientras organizaciones de derechos humanos elevan el saldo a más de 6 mil y decenas de miles de detenidos.

 


