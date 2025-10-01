Avanza remodelación de la Clínica 2 del IMSS en Saltillo

La remodelación de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la calle Hinojosa y bulevar Venustiano Carranza, continúa en marcha, principalmente en el área de urgencias y otras secciones clave del hospital.

Los trabajos forman parte de un esfuerzo para mejorar la infraestructura y ofrecer una atención médica más eficiente a los derechohabientes.

Debido a las obras, las autoridades del IMSS informaron que el acceso al área de urgencias se está realizando por la puerta principal del hospital.

Esta medida es temporal, pero importante para que quienes requieran atención médica urgente puedan ingresar sin contratiempos.

Se recomienda a los pacientes y visitantes tomar precauciones y considerar esta modificación en su ruta de acceso. La remodelación busca garantizar instalaciones más modernas y funcionales, en beneficio de los usuarios del sistema de salud en Saltillo.

