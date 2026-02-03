Avanza subasta de AHMSA hacia reactivación y pago

La difusión oficial de la convocatoria para la subasta de Altos Hornos de México significa un paso firme hacia la posible reactivación de la empresa y el pago de adeudos laborales, aseguró Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático.

El dirigente, quien encabeza los contratos colectivos de AHMSA y de varias minas de Minera del Norte, indicó que este anuncio aporta certeza luego de un largo periodo caracterizado por recursos legales e impugnaciones.

Señaló que la emisión de la convocatoria confirma que el concurso mercantil empieza a avanzar hacia la salida que esperan miles de trabajadores, centrada en el reinicio de operaciones y el cumplimiento de prestaciones pendientes.

Leija Escalante destacó que el sindicato ha dado seguimiento puntual a cada fase del proceso jurídico, por lo que consideró relevante que ahora exista una fecha definida para la subasta.

Precisó que el gremio presentó ya la solicitud correspondiente para estar presente el próximo 27, día en que se realizará la subasta en el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles.

Resaltó que la participación sindical tiene como objetivo observar el desarrollo del procedimiento, asegurar transparencia y vigilar que se tomen en cuenta los derechos de los trabajadores durante una eventual asignación de bienes.

El secretario general reiteró que la demanda principal del Sindicato Nacional Democrático es la preservación del contrato colectivo de trabajo y la salvaguarda de las conquistas laborales alcanzadas.

Agregó que la meta fundamental es que AHMSA vuelva a operar y que se obtengan los mayores recursos posibles para cubrir liquidaciones y pagos atrasados a la plantilla.

Si bien no proporcionó cifras concretas, admitió que el número de trabajadores reconocidos por la Secretaría del Trabajo es considerable e incluye tanto a sindicalizados como a personal no afiliado.

Detalló que, además de los obreros de la siderúrgica, existen empleados de minas de fierro, minas de carbón y de las dos plantas siderúrgicas ligadas al grupo empresarial.

Entre las unidades mineras relacionadas, mencionó Hércules, en Coahuila; La Perla, en el estado de Chihuahua, así como la Mina 8 localizada en el municipio de San Juan de Sabinas.

Asimismo, indicó que hay trabajadores que aún tienen pendientes algunas mensualidades correspondientes a periodos previos a la interrupción de pagos.

El líder sindical consideró que el arranque formal del proceso de subasta hace indispensable mantener la cohesión entre todos los trabajadores, ante una etapa decisiva para su porvenir laboral.

Insistió en que el sindicato dará seguimiento a cada determinación judicial, con la expectativa de que el procedimiento concluya con beneficios para la base trabajadora.

Finalmente, Ismael Leija expresó que este avance devuelve la esperanza a miles de familias que dependen directamente de AHMSA y de Minera del Norte en la región centro de Coahuila.

Llaman a unidad sindical ante proceso de subasta

El Sindicato Nacional Democrático reiteró que la supervisión del proceso será constante y que cualquier resolución deberá priorizar la estabilidad en el empleo y el cumplimiento de obligaciones laborales.

La publicación de la convocatoria es interpretada como un momento clave tras meses de incertidumbre legal y financiera, con impactos directos en la economía regional.

Leija Escalante subrayó que el gremio mantendrá comunicación permanente con los trabajadores para informarles sobre el desarrollo de la subasta y los posibles escenarios que se deriven.

De esta manera, el sindicato busca reforzar la organización interna y afrontar de manera conjunta una fase determinante en la historia reciente de Altos Hornos de México.

