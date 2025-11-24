Cerrar X
Coahuila

Avanzan obras de rehabilitación en la Clínica 2 del IMSS Saltillo

Los trabajos de restauración en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo registran un avance significativo

  • 24
  • Noviembre
    2025

Los trabajos de restauración en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo registran un avance significativo, particularmente en las áreas destinadas a pacientes internos.

Tanto el servicio de Urgencias como las distintas salas de recuperación se encuentran en proceso de rehabilitación con el objetivo de mejorar la calidad de la atención para los derechohabientes.

Aunque algunos usuarios han señalado que las obras han generado incomodidades temporales, autoridades del IMSS aseguraron que estos trabajos son necesarios para ofrecer instalaciones más funcionales y seguras.

El proceso incluye modernización de espacios, mejoras en infraestructura y ajustes que permitirán brindar un servicio más eficiente.

De acuerdo con la institución, el proyecto avanza en tiempo y forma conforme a lo programado, lo que permitirá que, a mediano plazo, miles de derechohabientes se beneficien de instalaciones renovadas y mejor adecuadas para la atención médica que demanda la población.


Comentarios

Etiquetas:
