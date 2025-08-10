Cerrar X
Coahuila

Bebé fallece tras accidente de ambulancia rumbo a Saltillo

El accidente ocurrió cuando la menor y su abuela, identificada como Martha Medina Roque, eran trasladadas junto con personal médico hacia la capital coahuilense

  • 10
  • Agosto
    2025

Una menor de edad perdió la vida la tarde de este domingo luego de que la ambulancia en la que era trasladada de General Cepeda a Saltillo fuera impactada por un tráiler,provocando que la unidad de emergencia sufriera daños y que los tripulantes resultaran heridos.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima, era trasladada a Saltillo, tras haber sido diagnosticada con un cuadro de neumonía severo, y al momento del accidente sufrió un traumatismo craneoencefálico que le provocó la muerte. 

El accidente ocurrió cuando la menor y su abuela, identificada como Martha Medina Roque, eran trasladadas junto con personal médico hacia la capital. 

La abuela sufrió una herida de 5 centímetros en la cabeza, una lesión en la pierna derecha y una probable fractura, aunque su estado de salud se reporta como estable.

Tras el impacto, varias personas auxiliaron a las víctimas, quienes fueron trasladadas en vehículo particular hasta la Estación de Bomberos 6 en Saltillo, donde paramédicos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin éxito alguno, por lo que el deceso fue confirmado aproximadamente a las 15:30 horas por personal del salud. 

Autoridades confirmaron que el conductor del tráiler involucrado, identificado como Fernando González Orozco, fue detenido para deslindar responsabilidades del fatal percance.


