Ropa interior roja y amarilla domina rituales de Año Nuevo

Amarillos o rojos, esa es la pregunta que se repite entre la ciudadanía en las últimas horas del año. Uno de los rituales más populares para recibir el Año Nuevo es el uso de ropa interior de estos colores y en Saltillo no es la excepción… una tradición que año con año cobra fuerza. De acuerdo con la creencia popular, el amarillo se utiliza para atraer el dinero y la abundancia, mientras que el rojo es símbolo del amor y la buena suerte en lo emocional.

En tiendas departamentales, supermercados, mercados populares y hasta en puestos ambulantes y mercaditos, la ropa interior amarilla y roja se convirtió en la más solicitada durante los últimos días de diciembre. Comerciantes aseguran que la demanda se incrementa notablemente conforme se acerca la noche del 31, ya que muchas personas buscan cumplir con este ritual antes de que termine el año, incluso como un regalo entre familiares y amigos.

A través de redes sociales también comenzaron a circular recomendaciones y rituales para recibir el 2026, donde se sugiere estrenar o regalar calzones rojos o amarillos y colocarlos al revés durante la última noche del año. Más allá de la creencia, esta tradición forma parte del ambiente festivo con el que miles de personas despiden el año viejo y reciben el nuevo con esperanza, ilusión y el deseo de que el próximo ciclo venga cargado de amor, prosperidad y buenos momentos.

