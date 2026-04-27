Bely y Beto regresan a Ramos Arizpe para festejar Día del Niño

Con un espectáculo gratuito que espera reunir a miles de familias, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe , celebrará a las infancias con la presentación de Bely y Beto este próximo 1 de mayo en la Alameda, como parte de los festejos por el Día del Niño.

El evento está programado para iniciar a las 18:00 horas y forma parte de las actividades impulsadas por la administración municipal para promover la convivencia familiar y ofrecer espacios de recreación dirigidos a la niñez.

De acuerdo con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, se busca que las niñas y niños del municipio disfruten de una celebración pensada especialmente para ellos, en un entorno seguro y accesible para todas las familias.

Tras la convocatoria registrada el año pasado, donde más de 20 mil personas acudieron al evento, autoridades estiman una participación similar o incluso mayor en esta edición.

Además del espectáculo musical, se contempla la entrega de regalos, juguetes y bicicletas, como parte de una jornada enfocada en el entretenimiento y el esparcimiento infantil.

El municipio reiteró la invitación a la ciudadanía para asistir a esta celebración, que busca generar momentos de convivencia y fortalecer el tejido social en Ramos Arizpe.

Comentarios