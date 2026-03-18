Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
UHJM_M_6219b163f3
Tamaulipas

Baja respuesta al descuento predial para mujeres en marzo

El tesorero municipal, informó que ha sido limitada la participación de mujeres en el programa de descuento del 50% en el pago del impuesto predial

  • 18
  • Marzo
    2026

El tesorero municipal, Juan Carlos Rodríguez, informó que ha sido limitada la participación de mujeres en el programa de descuento del 50% en el pago del impuesto predial, implementado durante el mes de marzo para propietarias de vivienda.

El funcionario señaló que, en lo que va del mes, la respuesta no ha sido tan positiva como se esperaba, ya que pocas mujeres se han acercado a aprovechar este beneficio.

No obstante, destacó que sí se ha registrado la participación de algunas propietarias que han acudido a realizar su pago, por lo que reiteró el llamado a las contribuyentes a aprovechar este incentivo antes de que concluya el periodo establecido.

Rodríguez subrayó que este tipo de programas buscan apoyar la economía familiar y fomentar la cultura del cumplimiento fiscal, además de contribuir al fortalecimiento de los recursos municipales destinados a obras y servicios públicos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_obra_publica_jpg_f2752fe9e3
Sheinbaum propone nueva ley para impulsar infraestructura
3402cab4_7161_40e2_9734_dea993ec87c1_0730091a23
Invitan a mujeres a ser ‘diputadas por un día’
jesus_elizondo_plataforma_digital_bfa67fab51
Proponen crear plataforma digital para denuncias por corrupción
publicidad

Últimas Noticias

inter_trump_iran_refineria_fdb2a9fa91
Trump pide a Israel no atacar las centrales energéticas iraníes
AP_26078859399389_2d364c174d
Final del Clásico Mundial rompe récord de audiencia
docentes_coahuila_b8710c923d
Fortalecen beneficios de retiro para maestros en Coahuila
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×