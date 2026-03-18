Baja respuesta al descuento predial para mujeres en marzo

El tesorero municipal, Juan Carlos Rodríguez, informó que ha sido limitada la participación de mujeres en el programa de descuento del 50% en el pago del impuesto predial, implementado durante el mes de marzo para propietarias de vivienda.

El funcionario señaló que, en lo que va del mes, la respuesta no ha sido tan positiva como se esperaba, ya que pocas mujeres se han acercado a aprovechar este beneficio.

No obstante, destacó que sí se ha registrado la participación de algunas propietarias que han acudido a realizar su pago, por lo que reiteró el llamado a las contribuyentes a aprovechar este incentivo antes de que concluya el periodo establecido.

Rodríguez subrayó que este tipo de programas buscan apoyar la economía familiar y fomentar la cultura del cumplimiento fiscal, además de contribuir al fortalecimiento de los recursos municipales destinados a obras y servicios públicos.

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