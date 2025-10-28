Cerrar X
alumno_detenido_fotos_7d1c23eb7c
Coahuila

Cae estudiante en Coahuila por tomar fotos a alumnas en el baño

El detenido es un presunto alumno de la Universidad Tecnológica de Coahuila, quien fue sorprendido al momento de tomar las fotos a varias jóvenes

  • 28
  • Octubre
    2025

Elementos de la Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe detuvieron a un estudiante de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) luego de ser sorprendido tomando fotografías a varias alumnas dentro del baño de mujeres, confirmaron autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las estudiantes descubrió al joven en el interior del sanitario mientras realizaba las grabaciones y de inmediato alertó al personal de seguridad del plantel.

Los guardias lograron retener al presunto responsable hasta la llegada de los oficiales municipales, quienes procedieron con su detención.

El estudiante fue trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Por su parte, la dirección de la Universidad Tecnológica de Coahuila informó que colabora con las autoridades en las investigaciones y reiteró su compromiso con la seguridad y el respeto hacia toda la comunidad estudiantil, además de condenar cualquier conducta que vulnere la integridad de las y los alumnos.

El caso generó indignación entre estudiantes y docentes, quienes exigieron que se apliquen las sanciones correspondientes y se refuercen los protocolos de seguridad dentro del campus.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

91939387_c560_480c_9256_f7d664d6f048_a42855a758
Asegura Ramos Arizpe más de 400 motocicletas en diez meses
Whats_App_Image_2025_10_29_at_1_06_02_AM_1648305376
Participan 5,000 estudiantes en el famoso ‘Trote Vaquero’
EH_UNA_FOTO_8347141e97
Expulsan a estudiante acusado de espiar a mujeres en la UTC
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_28_at_7_54_35_AM_8e44f719f3
Puente del Poblado El Barretal: Un riesgo para la seguridad vial
91939387_c560_480c_9256_f7d664d6f048_a42855a758
Asegura Ramos Arizpe más de 400 motocicletas en diez meses
73a64544_bf32_4a85_9cce_3aaab01fbc8d_bc3a817eb5
ITAVU combate invasión de predios en Altamira y Matamoros
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×