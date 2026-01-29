Señalan omisión de cuidados en la secundaria María Álvarez

Tras el hecho registrado en la secundaria María Álvarez, donde un menor fue presuntamente agredido por sus propios compañeros y fue necesaria la intervención de una ambulancia para brindarle atención médica, el plantel educativo no ha emitido hasta el momento ningún posicionamiento oficial.

El silencio de la institución privada, que también cuenta con nivel primaria, ha generado inquietud entre padres de familia y la comunidad en general.

Este caso se suma a un antecedente ocurrido en septiembre de 2025, cuando una alumna de 13 años salió de las instalaciones sin que el personal se percatara, situación que fue descubierta únicamente cuando su madre acudió a recogerla.

Ambos hechos han encendido alertas sobre una posible omisión de cuidados y deficiencias en la supervisión de los alumnos al interior del colegio, sin que hasta ahora exista una postura pública por parte de la dirección para aclarar lo sucedido.

Comentarios