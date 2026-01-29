Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_5297_8645831e9c
Coahuila

Señalan omisión de cuidados en la secundaria María Álvarez

El plantel no ha fijado su postura tras la presunta agresión a un menor; el caso revive alertas por fallas de supervisión tras un incidente previo en 2025

  • 29
  • Enero
    2026

Tras el hecho registrado en la secundaria María Álvarez, donde un menor fue presuntamente agredido por sus propios compañeros y fue necesaria la intervención de una ambulancia para brindarle atención médica, el plantel educativo no ha emitido hasta el momento ningún posicionamiento oficial.

El silencio de la institución privada, que también cuenta con nivel primaria, ha generado inquietud entre padres de familia y la comunidad en general.

Este caso se suma a un antecedente ocurrido en septiembre de 2025, cuando una alumna de 13 años salió de las instalaciones sin que el personal se percatara, situación que fue descubierta únicamente cuando su madre acudió a recogerla.

Ambos hechos han encendido alertas sobre una posible omisión de cuidados y deficiencias en la supervisión de los alumnos al interior del colegio, sin que hasta ahora exista una postura pública por parte de la dirección para aclarar lo sucedido.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_5245_3b882e2197
Perro ataca a menor cerca de primaria y provoca alarma
ataque_disparos_27a43f17a9
Atacan a balazos a diputados de MC en Culiacán; resultan heridos
615327748_3031971183678930_3084013007624946974_n_33143aba48
Buscan reconocer en Congreso a elemento de San Nicolás
publicidad

Últimas Noticias

AP_26031021034175_f3696b5921
Venezuela apunta a liberación de presos por motivos políticos
cbtis_chequeo_2026_c983017f12
Manuel Guerra inspecciona CBTIS antes de visita de la presidenta
Juan_Ramon_de_la_Fuente_12361761f3
Canciller sostiene llamada con Marco Rubio; estrechan relación
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
EF_2021_Entrevistas_38_min_scaled_1_539977d308
Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski
tamales_575cb1c1d6
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza
publicidad
×