Nuevo León

Participa Andrés Mijes en Foro Económico Internacional en Panamá

El alcalde destacó digitalización y atracción de inversión en el Foro Económico del CAF donde compartió experiencias para impulsar empleo y competitividad

  • 29
  • Enero
    2026

Con el objetivo de consolidar a Escobedo como un referente de innovación y desarrollo económico, el alcalde Andrés Mijes participó este jueves en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) en Panamá.

Durante el encuentro, que reúne a líderes influyentes y tomadores de decisiones de toda la región, Mijes expuso cómo la implementación de tecnología aplicada a la administración pública ha permitido a su municipio atraer inversiones extranjeras y generar empleos de calidad, optimizando al mismo tiempo los recursos para la ciudadanía.

El alcalde destacó que la digitalización y la modernización administrativa no solo han hecho al gobierno más eficiente, sino que representan una ventaja competitiva para los inversionistas.

“Sigo compartiendo y conociendo experiencias en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, para llevarme lo mejor pa' nuestra tierra". 

"Como buen norteño no me quedo quieto: salgo a sumar ideas, atraer inversión y generar oportunidades para que nuestro estado siga creciendo”, indicó Mijes.

El edil subrayó la importancia de que los gobernantes locales salgan a buscar activamente oportunidades en escenarios globales para aplicar las mejores prácticas en sus comunidades.

“Como buen norteño, no me quedo quieto: salgo a sumar ideas, atraer inversión y generar oportunidades para que nuestro estado siga creciendo. Porque ¿quién no quiere un Nuevo León más verde, con mejor chamba y mejores servicios? Por eso sigo jalando y metiéndole Norte, porque yo sí quiero que a nuestra gente le vaya mejor”, afirmó.

Sobre el foro económico 2026

El evento, que se desarrolla del 27 al 30 de enero, es una plataforma clave para reflexionar sobre los desafíos de competitividad e inclusión en la región. 

En esta edición, el foro busca posicionar a América Latina y el Caribe como una "región solución" ante los retos globales, destacando casos de éxito en innovación gubernamental.


