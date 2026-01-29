Daña estructura de seguridad en colegio y se da a la fuga

Una escena de preocupación fue la que encontraron alumnos, padres de familia y personal docente de un jardín de niños privado, ubicado en el cruce de las calles Presidente Cárdenas y Allende, luego de que durante la madrugada se registraran daños considerables en la infraestructura de seguridad del plantel.

Al arribar al lugar la mañana de este jueves, se percataron de que la malla perimetral que protege a los menores estaba completamente destrozada, una luminaria quedó a punto de caer y un bote de basura se encontraba tirado, además de que en el sitio fue localizada la defensa de una camioneta, lo que hace suponer que un vehículo se impactó contra el inmueble y posteriormente se dio a la fuga.

Aunque había iluminación en la zona, el acceso al plantel resultó complicado y riesgoso para los padres que acudieron con sus hijos, ya que tuvieron que caminar sobre la cinta asfáltica para ingresar, exponiéndose al tránsito vehicular. Autoridades municipales ya revisan las cámaras de videovigilancia del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable de los daños.

