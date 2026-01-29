Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_5292_f193387326
Coahuila

Daña estructura de seguridad en colegio y se da a la fuga

Un automovilista impactó la malla perimetral de un jardín de niños, dejó daños en luminaria y mobiliario y se dio a la fuga. Aún no identifican al responsable

  • 29
  • Enero
    2026

Una escena de preocupación fue la que encontraron alumnos, padres de familia y personal docente de un jardín de niños privado, ubicado en el cruce de las calles Presidente Cárdenas y Allende, luego de que durante la madrugada se registraran daños considerables en la infraestructura de seguridad del plantel.

Al arribar al lugar la mañana de este jueves, se percataron de que la malla perimetral que protege a los menores estaba completamente destrozada, una luminaria quedó a punto de caer y un bote de basura se encontraba tirado, además de que en el sitio fue localizada la defensa de una camioneta, lo que hace suponer que un vehículo se impactó contra el inmueble y posteriormente se dio a la fuga.

Aunque había iluminación en la zona, el acceso al plantel resultó complicado y riesgoso para los padres que acudieron con sus hijos, ya que tuvieron que caminar sobre la cinta asfáltica para ingresar, exponiéndose al tránsito vehicular. Autoridades municipales ya revisan las cámaras de videovigilancia del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable de los daños.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Juan_Ramon_de_la_Fuente_12361761f3
Canciller sostiene llamada con Marco Rubio; estrechan relación
c5252c66_e568_47f6_9f48_2091b507044d_80795cc6e3
Entrega David de la Peña remodelación de plaza en La Cieneguilla
IMG_5967_988d9d0d57
Videovigilancia en Ramos Arizpe permite detención de 15 personas
publicidad

Últimas Noticias

AP_26031021034175_f3696b5921
Venezuela apunta a liberación de presos por motivos políticos
cbtis_chequeo_2026_c983017f12
Manuel Guerra inspecciona CBTIS antes de visita de la presidenta
Juan_Ramon_de_la_Fuente_12361761f3
Canciller sostiene llamada con Marco Rubio; estrechan relación
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
EF_2021_Entrevistas_38_min_scaled_1_539977d308
Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski
tamales_575cb1c1d6
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza
publicidad
×