Congreso abre aclaraciones por cobros del predial

La diputada priista Beatriz Fraustro Dávila dijo que el Congreso del estado, y ella en particular, tienen las puertas abiertas para que aquellas personas que tengan dudas o reclamos en cuanto al cobro del impuesto predial puedan acercarse a solicitar aclaraciones.

Fraustro Dávila señaló que existen tablas de valores catastrales ya aprobadas por el Congreso para un cobro justo, e invitó a quienes no estén conformes o tengan dudas sobre los montos a acercarse en primera instancia a las áreas de catastro del municipio o a la Dirección de Catastro del estado.

Además de ello, dijo, se pueden acercar a buscar a los diputados del Congreso, quienes aprobaron los valores catastrales y las leyes de ingresos de los 38 municipios.

Recalcó que no se pueden hacer cobros adicionales más allá de los aprobados, porque se incurre en faltas a la ley que pueden ser castigadas.

“Inclusive pueden llegar a resarcir el daño y la imposición de penalizaciones porque tienen que apegarse 100 por ciento a lo autorizado por el Congreso”, dijo Fraustro Dávila.

