Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
congreso_coahuila_533c8526fc
Coahuila

Congreso abre aclaraciones por cobros del predial

Diputada Beatriz Fraustro invitó a contribuyentes a acudir a Catastro o al Congreso para aclarar montos del predial y denunciar cobros no autorizados

  • 29
  • Enero
    2026

La diputada priista Beatriz Fraustro Dávila dijo que el Congreso del estado, y ella en particular, tienen las puertas abiertas para que aquellas personas que tengan dudas o reclamos en cuanto al cobro del impuesto predial puedan acercarse a solicitar aclaraciones.

Fraustro Dávila señaló que existen tablas de valores catastrales ya aprobadas por el Congreso para un cobro justo, e invitó a quienes no estén conformes o tengan dudas sobre los montos a acercarse en primera instancia a las áreas de catastro del municipio o a la Dirección de Catastro del estado.

Además de ello, dijo, se pueden acercar a buscar a los diputados del Congreso, quienes aprobaron los valores catastrales y las leyes de ingresos de los 38 municipios.

Recalcó que no se pueden hacer cobros adicionales más allá de los aprobados, porque se incurre en faltas a la ley que pueden ser castigadas.

“Inclusive pueden llegar a resarcir el daño y la imposición de penalizaciones porque tienen que apegarse 100 por ciento a lo autorizado por el Congreso”, dijo Fraustro Dávila.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_5967_988d9d0d57
Videovigilancia en Ramos Arizpe permite detención de 15 personas
85627cfb_8c36_4224_9c64_84e84753be2f_6c1aaa9080
Aprueba Ramos Arizpe estímulos fiscales al transporte público
gobernador_coahuila_e52f42778a
Anuncian megaobras en la carretera 57 y refuerzo de seguridad
publicidad

Últimas Noticias

AP_26031021034175_f3696b5921
Venezuela apunta a liberación de presos por motivos políticos
cbtis_chequeo_2026_c983017f12
Manuel Guerra inspecciona CBTIS antes de visita de la presidenta
Juan_Ramon_de_la_Fuente_12361761f3
Canciller sostiene llamada con Marco Rubio; estrechan relación
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
EF_2021_Entrevistas_38_min_scaled_1_539977d308
Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski
tamales_575cb1c1d6
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza
publicidad
×