danos_estructura_urbana_coahuila_cd96d99c6d
Coahuila

Avanza Saltillo en infraestructura; accidentes afectan imagen

El director de Obras Públicas en Saltillo, explicó que los daños provocados a bienes del municipio son cobrados a los responsables

  • 09
  • Febrero
    2026

El gobierno municipal de Saltillo continúa con el arranque de nuevas obras y labores de mantenimiento en la infraestructura de distintos sectores de la ciudad, como parte de las acciones para mejorar la movilidad y la imagen urbana.

Sin embargo, junto a estos avances también se enfrenta una problemática constante derivada de accidentes automovilísticos que ocasionan daños a la propiedad municipal.

Accidentes provocan daños a infraestructura urbana

En varios de estos percances resultan afectados postes, banquetas, camellones u otros elementos de infraestructura, lo que genera un deterioro visible mientras se realizan las reparaciones correspondientes.

Al respecto, Antonio Nerio, director de Obras Públicas en Saltillo, explicó que los daños provocados a bienes del municipio son cobrados a los responsables, conforme a los procedimientos establecidos.

Recursos recuperados se reinvierten en reparaciones

El funcionario detalló que dichos pagos se canalizan a la Tesorería Municipal y posteriormente se recuperan los recursos para reinvertirlos en la misma obra o reparación afectada.

Con ello, el Ayuntamiento de Saltillo busca restablecer lo antes posible las zonas dañadas y mantener en buen estado la infraestructura urbana, pese a los contratiempos ocasionados por este tipo de incidentes.


