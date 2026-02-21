Podcast
Coahuila

Reconocen a agrónomos de la Narro con el 'Buitre de Oro'

La UAAAN homenajeó a profesionistas del sector agropecuario y firmó convenios para fortalecer la colaboración académica y gremial

  • 21
  • Febrero
    2026

En el marco del Día del Agrónomo, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) fue sede del homenaje “Buitre de Oro”, ceremonia en la que se reconoció la trayectoria de profesionistas destacados del sector agropecuario y se formalizaron convenios de colaboración con organismos gremiales y académicos.

Durante el evento, encabezado por el presidente del Consejo Agropecuario y Ambiental de Coahuila, Antonio Aguirre Sifuentes, se realizó la entrega de preseas a agrónomos cuya labor ha impactado en el desarrollo rural, la investigación científica, la docencia y el fortalecimiento institucional.

En la categoría Post Mortem se rindió homenaje al ingeniero Eulalio Gutiérrez Treviño, a quien se reconoció por su contribución a la identidad ganadera y mejora genética del estado. Asimismo, se distinguió al doctor José Luis Verdín Díaz por su trayectoria académica y su papel en la consolidación institucional de la Narro.

Dentro del bloque de reconocimientos en vida, fueron galardonados la doctora Beatriz Georgina de la Tejera Hernández, por su aporte a la academia y la investigación; el ingeniero Óscar Pimentel Alvarado, por su labor en el ámbito agronómico nacional; el maestro Carlos M. Aguilar Valdés, por su impulso al financiamiento agropecuario y desarrollo profesional; y el doctor Héctor Manuel de León Gallegos, por su trayectoria en el ámbito agrícola y científico.

De manera especial, se otorgó reconocimiento al licenciado Manuel “Gallo” Vázquez Córdoba, ex entrenador en jefe del equipo representativo de fútbol americano de la Narro entre 1976 y 1984, por su contribución formativa y deportiva, destacando campeonatos en la categoría Mayor “B” de la ONEFA y participaciones en la Liga Mayor “A”.

Además de la entrega de galardones, se llevó a cabo la firma de convenios y cartas de intención entre la UAAAN, el Consejo Agropecuario y Ambiental de Coahuila y diversas organizaciones, entre ellas la Confederación Nacional Campesina (CNC), el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Coahuila, la Confederación Nacional Agronómica, asociaciones de egresados y colegios profesionales del estado.

La ceremonia incluyó honores a la bandera, intervenciones de autoridades universitarias y representantes del sector agropecuario, así como un acto simbólico del “Buitre de Oro”, emblema que distingue la identidad de la comunidad narro.

Las actividades concluyeron con una ronda de agradecimientos y un espacio de convivencia entre agrónomos, docentes, estudiantes y representantes de organismos del sector, en el que se destacó la relevancia de la profesión en el desarrollo productivo y ambiental de la entidad.

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro informó que este encuentro forma parte de las acciones para fortalecer los vínculos entre academia, productores y organizaciones del campo en Coahuila.


