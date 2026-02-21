Podcast
Coahuila

Cocodrilo capturado en Palo Blanco presenta marca de cautiverio

El cocodrilo capturado en la presa Palo Blanco presenta una “muesca”, una marca utilizada internacionalmente para identificar ejemplares nacidos en cautiverio

El cocodrilo capturado en la presa Palo Blanco presenta una “muesca”, una marca utilizada internacionalmente para identificar ejemplares nacidos en cautiverio, informó Daniel González, director de Vida Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila.

El funcionario explicó que, tras la revisión del animal, se confirmó la presencia de esta señal distintiva, lo que indica que el ejemplar estuvo en cautiverio antes de ser localizado en el embalse. 

Señaló que este tipo de marca es empleada en criaderos como parte del manejo de los animales y no permite determinar con precisión el establecimiento de origen.

El ejemplar capturado es un macho juvenil de aproximadamente tres años de edad, de acuerdo con la valoración realizada por el especialista César Norberto Cedillo Leal quien asesora el operativo en la zona.

Aunque actualmente es de talla pequeña, autoridades ambientales señalaron que puede alcanzar hasta tres metros y medio en etapa adulta.

La captura se logró mediante trampas instaladas en la presa y con el acompañamiento técnico de un especialista en manejo de cocodrilos.

González indicó que el operativo fue coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal, instancias federales y el Museo del Desierto, bajo instrucciones de la Secretaría del Medio Ambiente estatal.

Respecto a la posible presencia de un segundo ejemplar, el director de Vida Silvestre señaló que hasta el momento la evidencia tangible corresponde únicamente al animal ya capturado; sin embargo, se continuará con monitoreos nocturnos y diurnos de manera permanente para descartar la existencia de otro cocodrilo en la zona.

El especialista que participa en el operativo permanecerá en Ramos Arizpe durante los próximos días, hasta que se determine con certeza que no hay más ejemplares en la presa.


