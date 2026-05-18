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Coahuila

Coahuila encabezan uno de los tres los mejores gobiernos del país

El líder del Partido Verde reconoció que el éxito de Jiménez Salinas radica en su estrecha conectividad con la ciudadanía.

  • 18
  • Mayo
    2026

El coordinador nacional de elecciones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega, afirmó que las encuestas colocan al mandatario de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, como uno de los tres mejores gobernadores del país.

Escobar detalló que el mandatario coahuilense disputa constantemente los primeros lugares de aprobación junto a Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, y Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas.

En entrevista, el líder del Partido Verde reconoció que el éxito de Jiménez Salinas radica en su estrecha conectividad con la ciudadanía y en los sólidos resultados que mantiene en el estado.

"No lo digo yo, lo dicen las encuestas que revelan que los punteros son disputados por Manolo Jiménez de Coahuila y el gobernador Ricardo Gallardo; luego de ellos, les sigue Eduardo Ramírez de Chiapas", subrayó Escobar y Vega.

Respaldan estrategia de seguridad local y federal

En materia de seguridad, Arturo Escobar elogió el blindaje que se ha implementado en Coahuila, catalogándolo como un referente de efectividad.

Asimismo, aprovechó para respaldar la estrategia que se ejecuta a nivel federal, destacando la labor de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El líder partidista enfatizó que la coordinación central ha logrado una mejora notable en los índices delictivos de la nación.


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