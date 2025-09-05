Cerrar X
accidente_fuga_gas_ramos_arizpe_3baf017238
Coahuila

Choque provoca fuga de gas y evacuación en centro de Ramos Arizpe

El hecho se registró la madrugada de este viernes, cuando un autobús de pasajeros, que circulaba sin pasaje, chocó contra un automóvil compacto

  • 05
  • Septiembre
    2025

Un accidente automovilístico registrado la madrugada de este viernes en la zona centro de Ramos Arizpe obligó a la evacuación de varias viviendas, luego de que se generara una fuga de gas natural tras el impacto.

El percance ocurrió alrededor de las 4:30 horas en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Morelos, donde un autobús de pasajeros —que circulaba sin pasaje— chocó contra un automóvil compacto. 

Tras el impacto inicial, la unidad de transporte se proyectó contra medidores de gas instalados en la acera, provocando una fuga de gran magnitud.

De inmediato, personal de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudió al lugar para evacuar a vecinos de las casas cercanas y resguardar la zona, mientras especialistas de la empresa Naturgy trabajaban en el cierre y reparación de las líneas afectadas.

Las maniobras permitieron controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad. 

Una vez asegurado el área, las familias pudieron regresar a sus viviendas durante la mañana.

Las autoridades municipales informaron que tanto el autobús como el vehículo compacto fueron puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades, en tanto se continúa con la revisión de daños en infraestructura urbana.


