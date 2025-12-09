Podcast
Coahuila

Estado recibe Informe 2025 de la Comisión de Derechos Humanos

El Congreso de Coahuila recibió el Informe 2025 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, destacando transparencia y promoción de derechos

  • 09
  • Diciembre
    2025

En el Congreso del Estado de Coahuila, legisladores locales recibieron a José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, para la presentación del Informe de Actividades 2025.

En su intervención, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló: “Comparezco con respeto, con transparencia y con la profunda convicción de que la defensa y promoción de los derechos humanos no son únicamente tareas institucionales, son una responsabilidad ética que compartimos como estado y como sociedad”.

Destacó que el trabajo en favor de los derechos humanos es algo que se lleva a cabo día con día: “Es un periodo de trabajo intenso, comprometido, se alcanzaron metas importantes; confío en que estos son beneficios duraderos”, expresó.

Posteriormente a la presentación de este informe, la presidenta de la Junta de Gobierno, diputada Luz Elena Guadalupe Morales Núñez, recibió el libro que contiene este informe; asimismo, las diputadas y diputados locales acompañaron al Mtro. José Ángel Rodríguez para una fotografía oficial.

El Congreso del Estado de Coahuila reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la promoción de los derechos humanos al recibir, en sesión ordinaria, el Informe de Actividades 2025 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.


