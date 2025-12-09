Saltillo intensifica campañas contra conducir alcoholizado

El Cabildo de Saltillo anunció que reforzará las acciones para generar conciencia sobre los riesgos de combinar el consumo de alcohol con la conducción, esto ante las constantes tragedias registradas en la ciudad. La iniciativa busca frenar los accidentes viales que han cobrado vidas y dejado a numerosas familias afectadas.

El regidor Eduardo Medrano, titular de la Comisión de Seguridad, explicó que se trabaja en el diseño de nuevas estrategias preventivas que alcancen a un mayor número de ciudadanos. Entre las opciones se contempla la intensificación de campañas informativas y la colaboración con distintos sectores sociales para ampliar el mensaje de responsabilidad al volante.

Medrano señaló que, de ser necesario, también se revisará el incremento a las multas para quienes conduzcan en estado de ebriedad. Sin embargo, subrayó que la prioridad no es la sanción económica, sino crear conciencia sobre el valor de la vida humana. “La multa se puede pagar, pero una vida no se recupera”, enfatizó el regidor.

