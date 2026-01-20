Podcast
Incendio en la colonia Del Valle deja solo daños materiales

Un incendio registrado la noche de este lunes  en un domicilio de la colonia Del Valle, en Ramos Arizpe, dejó únicamente daños materiales

Un incendio registrado la noche de este lunes  en un domicilio de la colonia Del Valle, en Ramos Arizpe, dejó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en una palapa instalada en el patio trasero de una casa habitación, ubicada sobre la calle Río Mississippi, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia para controlar el fuego y evitar que se propagara al resto de la vivienda.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el propietario del inmueble señaló que desconoce cómo se originó el incendio, por lo que no fue posible determinar de inmediato la causa que lo provocó.

Tras las labores de control y enfriamiento, la situación quedó bajo control y no fue necesario evacuar a vecinos de la zona y  las afectaciones se limitaron solo a daños materiales en la estructura de la palapa.


