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Laura Dern protagonizará serie sobre el caso Epstein

La compañía Sony Pictures Television avanza en el desarrollo de una miniserie centrada en la investigación del caso de Jeffrey Epstein,

  • 30
  • Marzo
    2026

La compañía Sony Pictures Television avanza en el desarrollo de una miniserie centrada en la investigación del caso de Jeffrey Epstein, uno de los escándalos más polémicos de las últimas décadas.

El proyecto, aún en fase inicial, estará protagonizado por Laura Dern, quien dará vida a la periodista Julie K. Brown.

La serie se inspirará en el libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story, escrito por Brown, reportera del Miami Herald que reabrió el caso con una investigación que sacó a la luz nuevas pruebas y testimonios clave.

De acuerdo con la descripción del proyecto, la trama seguirá el trabajo “incansable” de la periodista, quien durante años logró identificar a unas 80 víctimas, convencer a sobrevivientes para hablar públicamente y contribuir a los arrestos de Epstein y de Ghislaine Maxwell.

Además de protagonizar, Dern también participará como productora ejecutiva junto al cineasta Adam McKay y Kevin Messick, a través de su compañía Hyperobject Industries.

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La propia Julie K. Brown también estará involucrada en la producción.

El proyecto contará con Eileen Myers y Sharon Hoffman como showrunners, quienes se encargarán de adaptar el libro para televisión y liderar el desarrollo creativo de la serie.

Un enfoque en el periodismo y el sistema

A diferencia de otros contenidos sobre el caso, esta miniserie buscará centrarse en el proceso periodístico y en las fallas del sistema que permitieron a Epstein operar durante años, más que en los aspectos sensacionalistas de los crímenes.

El relato también abordará el controvertido acuerdo judicial de 2007 que evitó una condena más severa para el financiero, un hecho que generó críticas y que posteriormente derivó en consecuencias políticas, incluida la renuncia del entonces secretario de Trabajo de Estados Unidos.

Por ahora, la producción no cuenta con plataforma o cadena confirmada, ya que Sony Pictures Television se encuentra ofreciendo la serie a distintos estudios y servicios de streaming.

De concretarse, se convertiría en la primera serie de ficción de gran escala basada en el caso Epstein, que hasta ahora ha sido abordado principalmente en documentales.

La expectativa es alta, tanto por el peso del tema como por el talento involucrado, lo que podría convertirla en una de las producciones más relevantes dentro del género de drama basado en hechos reales.


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