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Coahuila

Reportan avistamiento de oso en la sierra de Arteaga

El ejemplar descendía de la sierra y se aproximaba a la carretera 57, poco antes de llegar a la caseta de Huachichil, sorprendiendo a transeúntes.

  • 29
  • Marzo
    2026

Con la llegada de la temporada de calor y el inicio del periodo vacacional, no solo aumenta la movilidad de personas, sino también la presencia de fauna silvestre en zonas carreteras. Este fin de semana, automovilistas reportaron el avistamiento de un oso en la sierra de Arteaga.

De acuerdo con imágenes captadas por Pepe Ruiz, el ejemplar descendía de la sierra y se aproximaba a la carretera 57, poco antes de llegar a la caseta de Huachichil, sorprendiendo a quienes transitaban por el lugar.

¿Cómo fue documentado el momento?

El avistamiento quedó registrado en video y fotografías, donde se observa al animal desplazándose cerca del camino, lo que generó asombro entre los automovilistas que presenciaron la escena.

¿Por qué aumenta la presencia de fauna en esta temporada?

Especialistas señalan que durante esta época incrementa tanto la movilidad de turistas como la actividad de animales silvestres, lo que propicia encuentros en zonas cercanas a carreteras.

¿Qué recomendaciones emiten las autoridades?

Autoridades hicieron un llamado a extremar precauciones y evitar cualquier tipo de interacción, como acercarse o alimentar a estos animales, ya que su presencia responde a su hábitat natural y podría representar un riesgo.


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